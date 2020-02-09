بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب "صن داونز" الجنوب أفريقي

تعرّض لكسر مضاعف بالقدم قبل لقاء الأهلي المصري بدوري الأبطال

تعرّض الظهير الأيمن لفريق صنداونز الجنوب أفريقي ثابيلو مورينا، لإصابة مروعة، في المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق سوبر سبورت في مسابقة كأس جنوب أفريقيا.

وكان "مورينا" يحاول اللحاق بالكرة قبل مهاجم الفريق المنافس؛ لكنه سقط بالخطأ على قدمه ليتعرض لكسر مضاعف.

ويتأهب فريق صن داونز لملاقاة الأهلي المصري في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الجاري.

وشهدت مسابقة النسخة الماضية ملاقاة الفريقين أيضًا؛ حيث شهدت مباراة الذهاب هزيمة كارثية لفريق الأهلي المصري؛ حيث خسر بخماسية نظيفة وقتها قبل أن يفوز بعد ذلك في الإياب بهدف نظيف لم يشفع له وقتها في التأهل.