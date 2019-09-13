بعد الخرق الثلاثي.. بيان أوروبي يطالب إيران بوقف انتهاكات الاتفاق النووي

دعاها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة

دعت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الجمعة، إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك: "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة".

وقال البيان الرباعي المشترك، إن هناك قلقاً كبيراً من أنشطة إيران النووية الأخيرة، وطالب البيان إيران بالامتناع عن أي إجراء ينتهك الاتفاق النووي، مجدداً "دعم حياد واستقلال الوكالة الذرية".

وتخلت إيران عن ثلاثة التزامات متعلقة ببرنامجها النووي واردة في الاتفاق، فيما قال أول أمس الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يمكن اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة "في حال كان ذلك ضرورياً".

وخرقت إيران السقف المحدد في الاتفاق لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وكذلك مستوى التخصيب، وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأربعاء ـ رداً على سؤال عن كمية اليورانيوم التي تعتزم طهران إنتاجها ـ إن ذلك سيكون "بالحد الذي تحتاج إليه البلاد".

وتضم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 171 دولة وتلعب دوراً محورياً في مكافحة انتشار الأسلحة النووية عبر التحقق من أن الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحترم تعهداتها في هذا المجال.

وأول أمس الأربعاء، حث الاتحاد الأوروبي إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحّبا بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.

