أوكرانيا تعلق على تصريحات سفيرها بلندن والتخلي عن الانضمام لـ"الناتو"

البحث عن إجابة لمسائل الأمن مهمة أصيلة لـ"كييف" وسط "تحدي الدستور"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو مؤكد في دستور البلاد، ولا يجوز اتخاذ أي قرار مناهض لأحكامه.

وردًّا على تصريح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، حول استعداد "كييف" للتخلي عن رغبتها للانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام ، قال "نيكولينكو" في حديثه لصحيفة "سيغودنيان" الأوكرانية: "بلا شك تستعد أوكرانيا للموافقة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "بريستايكو" قد أشار في حديثه إلى أن أفق تلقي العضوية في الناتو مؤكد في الدستور الأوكراني، لكن أوكرانيا لا تُعد حاليًا عضوًّا في الناتو أو أي تحالف أمني آخر؛ ولذلك تعد مسألة الضمانات الأمنية مركزية بالنسبة لبلادنا، وبلا شك سيكون القبول الفوري لأوكرانيا في الحلف أفضل ضمان من هذا القبيل".

كما أشار إلى أن البحث عن الإجابة عن مسائل الأمن تعد مهمة أصيلة بالنسبة لكييف، لكن "لا يجوز اتخاذ أي قرار خلافًا للدستور الأوكراني".