الشرطة الفرنسية تعتقل مسلحًا في محيط كنيسة بباريس

عثرت معه على مسدس آلي ورصاص

قبضت الشرطة الفرنسية، اليوم "الأحد"، على رجل مسلح بسكين قرب كنيسة في العاصمة باريس.

وأوضحت صحيفة "لوباريزيان" أن عناصر الأمن اعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 28 عامًا، وكان يحمل سلاحًا داخل كنيسة سانت لوك الواقعة في المقاطعة الـ19؛ حيث أبلغ أحد الكهنة الشرطة إثر ارتيابه من سلوك الرجل الذي وصفه بالغريب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الشرطة قبضت على المسلح على بعد نحو 200 متر من الكنيسة، وعثرت داخل حقيبته على مسدس آلي وبعض الرصاصات.

وأشارت "لوباريزيان" إلى أنه بسبب الواقعة جرى تركيب أجهزة مراقبة حول الكنيسة، وضاعفت الشرطة الحراسة الأمنية.