أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 11:17 PM

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"

أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

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