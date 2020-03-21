أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.
وتفصيلاً؛ أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة
ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.
وتفصيلاً؛ أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.