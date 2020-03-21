أمانة مكة المكرمة تغلق أماكن رياضة المشي احترازيًا

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا"

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي أماكن رياضة المشي المنتشرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً؛ أغلقت ‏‎أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم، أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتًا، ووضعت لوحات تحذيرية؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا.