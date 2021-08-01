متحدث الصحة لـ"سبق": المراجعون للمنشآت الصحية والصيدليات سيسمح لهم بالدخول دون اشتراط التحصين

زوار المرضى والمرافقين سيُطبَّق عليهم قرار التحصين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في رد على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم بأن مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية وكافة المنشآت الصحية والصيدليات من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيُطبَّق عليهم قرار اشتراط التحصين، وتخضع الحالات الاستثنائية للزوار والمرافقين للمرضى لتقييم الفِرق الطبية في المنشآت الصحية للنظر في إمكانية السماح لهم من قبل إدارة المنشأة.