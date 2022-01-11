هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق

دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

0

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 09:12 AM

دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"

هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 373

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022