هطولات فخذوا الحيطة.. تنبيه من "نقل المدينة" لمستخدمي هذه الطرق

دعا إلى تهدئة السرعة تفادياً للأمطار وقال: "لسلامتكم جرى التنويه"

نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق #بدر_واسط؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

كما نبّه الفرع، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مستخدمي طريق "المدينة المنوّرة - تبوك"؛ لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وقال: "لسلامتكم جرى التنويه".