بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجَّلت المملكة المتحدة 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7.168.806، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133.988 حالة.