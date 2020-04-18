"فيصل بن نواف" يتابع إجراءات مكافحة جائحة كورونا في الجوف

خلال اجتماع مرئي مع رئيس وأعضاء غرفة القيادة والتحكم

استعرض أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جهود غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة، خلال اجتماع مرئي، اليوم.

ونوه أمير المنطقة، بجهود اللجنة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا، مستمعًا من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن أعمال اللجنة والوضع الصحي للحالتين التي جرى الإعلان عنهما قبل يومين في محافظة القريات واستقرار حالتهما.

كما استمع لشرح عن الإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة لتتبع المخالطين، وإجراء الفحص لتلك الحالات.

ولفت أمير منطقة الجوف، النظر إلى ضرورة التأكد من الحالات المخالطة وحصرها، وإجراء اللازم في مثل تلك الحالات وتقديم النصائح والإرشادات والتوجيه للجميع.

وأكد ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأن يكون الجميع مسؤولًا في محاربة هذه الجائحة، حيث إن الدولة -أعزها الله - تبذل جهودًا كبيرة في سبيل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، ولم تدخر جهدًا في تقديم جميع سبل الدعم للقطاعات الصحية وتوجيه وتوعية الجميع من خطر الجائحة التي نتطلع أن يتفهم كل فرد دوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.

ودعا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، ويدفع هذا الوباء عن الجميع.