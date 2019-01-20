"العامودي" يبحث أوجه التعاون المشترك في مجال النقل مع نظيره السوداني

اللقاء هدف لتحقيق المزيد من الدعم للجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين

التقى وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم في جدة المهندس حاتم السر علي، وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية السودان اللتين ترتبطان سويًا بوسائل النقل، البحري والجوي.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية عن العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والتعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والتي تجسد إرادة قيادتي البلدين، في مزيد من التعاون والعمل المشترك، خاصة في مجالات قطاع النقل بمختلف أنماطها، والتي تعد واحدة من أهم مجالات التعاون.

وأوضح الدكتور العامودي أن اللقاء يهدف لتحقيق المزيد من الدعم للجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، والتعاون المشترك والمثمر بينهما، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، كون السودان تعتبر إحدى الركائز الأساسية للربط مع أفريقيا.

من جانبه، نوه الوزير السوداني بالدور الذي لعبته المملكة في مشروعات التنمية في السودان من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، مستفيدة من الميزات التفضيلية لدى الطرفين، وذلك تنفيذًا للخريطة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ووصف العلاقات بين السودان والمملكة بالمتنامية، خاصة مع تطلع المملكة لتطوير استثماراتها في السودان، ودخول شركات ومستثمرين سعوديين جدد للاستثمار في السودان.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر سليمان الداوود.