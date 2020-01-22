"جوجل" تطرح عددًا من المميزات الجديدة لمتصفحها "كروم"

قائمة مشاركة جديدة بالإضافة إلى مولد للرموز السريعة ومحرر للقطات

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تختبر حاليًا مجموعة من المميزات الجديدة، بما في ذلك قائمة مشاركة جديدة، بالإضافة إلى مولد للرموز السريعة ومحرر للقطات الشاشة على متصفحها كروم؛ إذ قامت الشركة بتطوير قوائم اشتراك خاصة بها غير الافتراضية، وينطبق هذا بشكل خاص على تطبيقات جوجل، كتطبيق الصور، ويوتيوب، والخرائط، والأخبار، وقريبًا قد ينضم متصفح كروم إلى القائمة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" حسب موقع androidpolice الأمريكي؛ فلا تزال قائمة المشاركة قيد التطوير، ولن تكون مرئية بشكل افتراضي لأي مستخدم؛ حيث يحتاج المستخدم لتمكينها، تحميل نسخة جوجل “Chrome Canary”، ثم الانتقال إلى خاصية العلامات “flags” وتمكين العلامتين التاليتين:

chrome://flags/#chrome-sharing-hub.

chrome://flags/# chrome-share-screenshot.

عقب إعادة تشغيل المتصفح، سيحصل المستخدم على قائمة المشاركة الجديدة، وعلى غرار قائمة تطبيقات الصور والأخبار والخرائط، ينقسم كروم إلى قسمين؛ بحيث يحتوي الجزء العلوي على إجراءات خاصة بكروم، وهو الأكثر إثارة للاهتمام؛ حيث سيكون موطنًا لخيار نسخ الرابط، بالإضافة إلى مولد رمز الاستجابة السريعة القادم ومحرر لقطة الشاشة.

أما الجزء السفلي من التطبيق فيتيح للمستخدمين المشاركة في تطبيقات أخرى، ويكشف التمرير في الأخير عن خيار "المزيد" الذي يفتح قائمة مشاركة أندرويد الافتراضية.

وفيما يتعلق بمنشئ رمز الاستجابة السريعة وخيار لقطة الشاشة؛ فإن هذه المميزات لا تزال متاحة بشكل تجريبي في الوقت الراهن؛ لكن جوجل لم توفر مزيدًا من لمعلومات عنهما حتى الآن.