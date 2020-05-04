من البنجاب إلى مأرب.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية

عبر توزيع السلال الغذائية الرمضانية وآلاف من كراتين التمور للنازحين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم العاشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث جرى توزيع 1.606 سلال غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 9.636 فردًا في مناطق لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.

وجرى توزيع 700 سلة غذائية في منطقة لاهور، استفاد منها 4.200 فرد، و200 سلة غذائية في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1.200 فرد، و216 سلة غذائية في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1.296 فردًا، و200 سلة غذائية في منطقة باك باتان، استفاد منها 1.200 فرد، و290 سلة غذائية في منطقة راجنبور، استفاد منها 1.740 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.000 كرتون من التمور للنازحين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3.125 كرتون تمور للنازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 3.125 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.