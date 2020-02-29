#تقلبات_جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم غد

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام للرؤية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرّض معظم مناطق المملكة لحالة #تقلبات_جوية تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غد الأحد خلال النهار.

وقالت "الأرصاد": يُتوقع أن يتسبّب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ويمتد التأثير لاحقًا إلى "القصيم والرياض والشرقية".

الأرصاد غبار حالة الطقس

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29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 03:35 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام للرؤية

#تقلبات_جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم غد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرّض معظم مناطق المملكة لحالة #تقلبات_جوية تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من يوم غد الأحد خلال النهار.

وقالت "الأرصاد": يُتوقع أن يتسبّب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، ويمتد التأثير لاحقًا إلى "القصيم والرياض والشرقية".

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