أجهزة مختصة لفحص وتنقية المياه ومكافحة الكوليرا للبيئة اليمنية

قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الأول، أجهزة مختصة لفحص وتنقية المياه ومكافحة مرض الكوليرا، لوزارة المياه والبيئة اليمنية؛ وذلك ضمن المشروع الذي ينفذه المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة جودة المياه في 33 مديرية بالمحافظات اليمنية عالية الخطورة من حيث تفشي الكوليرا.

وستسهم هذه الأجهزة ذات التقنيات المتطورة -بمشيئة الله- في قياس معدل تلوث المياه والكشف عن الأمراض في المديريات المستهدفة، كما ستساعد بتعزيز قدرات المختصين في فحص جودة المياه.

ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي في اليمن؛ للقضاء على وباء الكوليرا والأمراض الوبائية الأخرى، من خلال تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وتطوير ممارسة إدارة النفايات الطبية، وتعزيز مراقبة جودة المياه في 117 مديرية، إضافة إلى دعم برامج مكافحة الكوليرا في 45 مركزًا للرعاية الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز في مجال المياه والإصحاح البيئي بالجمهورية اليمنية الشقيقة.