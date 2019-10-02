مدير تعليم جدة لأبنائه الطلاب: أنتم عدّة هذا الوطن ومستقبله

"الغامدي": الآباء والأجداد بدؤوا مسيرة البناء والتنمية

رعى المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي، الاحتفال الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، بمقر مدارس دار الذكر، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية سعيد الغامدي، والمساعد للشؤون المدرسية د. سعود السلمي، وعدد من القيادات التربوية وقادة مدارس شمال جدة والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.



وقال المسعودي في كلمته: "يتجدّد الولاء حبّاً للوطن الذي يحتضن أطهر بقاع الأرض، والتي حبانا الله بأن نكون من أبناء هذا الوطن، وهذا اختيار من الله لنا، ويستلزم ذلك الولاء والشكر على نعمه التي أجزلها لنا، بأن اختار لنا قيادة رشيدة تحفظ قيم هذا الوطن ومبادئه، ونحتفل كل عام بيوم الوطن الذي توحَّد فيه الشتات ليكون في وطن واحد شامخ بين كل الأوطان، والعالم من حولنا يُتَخَطَّف ونحن ولله الحمد في أمن وأمان بفضل الله ثم بفضل وحدتنا التي ميزت هذا الوطن، وهذا ما يجعلنا بإذن الله وطنًا شامخًا بين كل الأوطان".



ووجَّه "المسعودي" رسالة للمعلمين والطلاب جاء فيها: "أقول للمعلمين: إن أبناء هذا الوطن هم أمانة في أعناقنا، وجميع من ينتمي للتعليم يستشعر هذه الرسالة العظيمة، وأقول لأبنائي الطلاب: أنتم عدة هذا الوطن ومستقبله، والوطن هو مستقبلكم فحافظوا عليه بوحدتكم وصدق الانتماء له ولقيادته الرشيدة".



من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: "الآباء والأجداد الذين عاشوا في هذا الوطن، كان لهم فضل السبق في البناء والتنمية، ثم أكمل الأبناء والأحفاد مسيرة بناء الوطن وتطويره؛ ليكون منارة إشعاع تضيء للكون بأسره، إنه الوطن الذي نرفعه جميعاً فوق الهامات والأعناق، ونحفظه بين الأهداب والأحداق ليكون متفرداً بين الأمم ولنكون له خدّاماً وحكاماً وبناة وحماة، وطن يسكن التاريخ ويسكنه التاريخ، فهو للسلام راعٍ، وللحضارة محقق، وللدين ناشر وحافظ".



وتابع: "أفضل ما نقدمه للوطن أن يكون شكرنا أفعالاً تسطر، وإنجازات تؤطر، وعطاءات تذكر فتشكر، ليكون وطننا رائداً بين الأوطان وله السيادة، وهذا لا يأتي إلا بالعمل الصادق والجهد المخلص والعطاء المتواصل".



وبُدئ الحفل باستقبال طلاب الكشافة للمدير العام والضيوف وترديد العبارات الترحيبية، ثم انتقل راعي الحفل المعرض الفني الذي شارك فيه طلاب مدارس شمال جدة بأكثر من ٢٥ لوحة فنية وجداريتين، جسدت الملاحم الوطنية في يوم الوطن، ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها العرض الرياضي، وأوبريت "أجمل وطن"، وعروض مسرحية ومشاركات شعرية، وأداء قسم الولاء والمحبة للوطن من الطلاب، وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في الحفل.