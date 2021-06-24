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للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي بتخصصَيْ "الموارد البشرية" و"التأمين"

فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.

وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن التسجيل سيبدأ من 17 - 11 -1442 إلى 27 -11- 1442، مبينة أن التخصصات المتاحة هي: 1- الموارد البشرية. 2- التأمين.





ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.