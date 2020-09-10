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إجمالي الوفيات في البلاد 18263 شخصًا

5363 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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سجلت روسيا 5363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 1046370 حالة.

وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا بروسيا، أنه سجل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18263 شخصًا؛ مشيرًا إلى شفاء 5915 حالة، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 862373 شخصًا.