ترقّب لإقرار برنامج إصلاح أسعار الطاقة.. وتوقعات بالتطبيق في 2018

يُتوقع البدء بتغيير أسعار الكهرباء في يناير

بات من المتوقع أن تُقِر الجهات المعنية قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة، الذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.

ووفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.

ويسبق أي تغيير لأسعار الطاقة، صرفُ دعم برنامج "حساب المواطن"، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم.

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12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 11:20 AM

يُتوقع البدء بتغيير أسعار الكهرباء في يناير

ترقّب لإقرار برنامج إصلاح أسعار الطاقة.. وتوقعات بالتطبيق في 2018

عبدالله البرقاوي

الرياض

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بات من المتوقع أن تُقِر الجهات المعنية قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة، الذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية، ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.

ووفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.

ويسبق أي تغيير لأسعار الطاقة، صرفُ دعم برنامج "حساب المواطن"، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم.

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