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مشعل بن ماجد كان في استقباله

وصول رئيس غينيا بيساو إلى جدة

وصل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالو، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني كاشف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.