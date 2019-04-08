الهلال يبحث عن النقطة التاسعة أمام الاستقلال .. والنصر يستضيف الزوراء للفوز الأول

في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

يفتتح فريقا الهلال والنصر مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث يحل الهلال ضيفًا على الاستقلال الإيراني في الدوحة "أرض محايدة" فيما يستضيف النصر نظيره الزوراء العراقي.

الاستقلال - الهلال

يطمح نادي الهلال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يواجه الاستقلال الإيراني على ملعب حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2019.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها غدًا الدحيل القطري مع العين الإماراتي في الدوحة.

ويحظى الهلال بأفضلية صدارة مجموعته بعد فوزين في الجولتين الأولى والثانية على العين والدحيل ( 1 ـ0 ) و ( 3 ـ 1 ) ليصل إلى النقطة السادسة مقابل 3 للدحيل ونقطة لكل من العين "الثالث" والاستقلال "الرابع"، وبالتالي يسعى لحسم النقاط الثلاث للاقترب بشكل كبير من الوصول للدور الثاني.

ويتوقع أن يفتقد الهلال في مباراة الغد لاعبه سالم الدوسري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة ضد الحزم في الدوري السعودي بينما عاد إلى صفوفه نواف العابد الغائب من فبراير الماضي، من دون أن يتحدد بعد ما إذا كان قادرًا على المشاركة في مباراة الغد.

وستُقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 إبريل الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الاستقلال في أبو ظبي، والعين مع الدحيل في العين.

النصر - الزوراء

يسعى فريق النصر للإبقاء على حظوظه وتحقيق الفوز القاري الأول هذا الموسم عندما يستضيف الزوراء العراقي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل النصر اللقاء بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية من الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني ( 0 ـ 1 ) و ( 2 ـ 3 ) برصيد خالٍ من النقاط ليحتل المركز الرابع مقابل 4 للزوراء "المتصدر" بفارق الأهداف أمام ذوباهان، و 3 نقاط للوصل، لذا تشكل مباراة الغد أهمية بالغة إذ سيدخلها لتحقيق الفوز ولا غيره للإبقاء على حظوظه بشكل كبير في الوصول لدور الـ16 ولاسيما في ظل معنوياته الكبيرة وأدائه اللافت محليًا بتصدره الدوري السعودي إثر فوزه على الهلال ( 3 ـ 2 ) ووصوله كذلك لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوصل على النصر 1-0 في دبي وتعادل ذوباهان مع الزوراء 0-0 في أصفهان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الزوراء على الوصل 5-0 في كربلاء وذوباهان على النصر 3-2 في دبي.

وتُقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 إبريل الجاري، حيث يلتقي الزوراء مع النصر في كربلاء، وذوباهان مع الوصل في أصفهان.