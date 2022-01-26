قائد القوات الجوية يحضر حفل تخريج الدفعة التاسعة من مرشحي كلية الزعيم الجوية بقطر

بمقر الكلية بقاعدة العديد الجوية

حضر سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة التاسعة من مرشحي كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، اليوم، الذي أُقِيم تحت رعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمقر الكلية بقاعدة العديد الجوية بدولة قطر الشقيقة.



وكان في استقبال سموه قائد القوات الجوية الأميرية القطرية اللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي.

وبعد انتهاء حفل التخرج عُقِد اجتماع بين الجانبين يهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين القوتين، لما فيه خدمة لأمن البلدين الشقيقين والمنطقة، فيما تبودلت في ختام الزيارة الهدايا التذكارية.