النائب العام يعايد منسوبي النيابة العامة افتراضيًّا عن بُعد

جدَّد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتماثُل خادم الحرمين للشفاء، وخروجه من المشفى.

وحثَّ الشيخ المعجب منسوبي النيابة العامة خلال حفل المعايدة (عن بُعد) على إعطاء المراجعين الوقت الكافي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، وإنهاء معاملاتهم في الوقت المناسب، بحسب ما تقتضيه الأنظمة المرعية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -أيدهما الله-.

وفي ختام كلمته توجَّه معالي النائب العام بالدعاء لله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويسدد خطاهما، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدَّماه ويقدِّمانه خدمة للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل المعايدة (الافتراضي) عن بُعد مسؤولو النيابة العامة بالمقر الرئيس، ورؤساء الفروع في النيابة العامة.