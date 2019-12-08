وزير الدفاع الأمريكي: لا نستطيع الجزم بأن هجوم فلوريدا إرهابي .. ننتظر التحقيقات

فرضية تميل إلى أنه تصرف بمفرده مؤكدة أنه لا صلات بين "الشمراني" وأي تنظيمات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر؛ إنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفّذه الطالب السعودي داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا، الجمعة، عمل إرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر؛ قوله خلال مشاركته في منتدى حول الأمن القومي عقد بولاية كاليفورنيا أمس السبت: "لا يمكنني القول حالياً إنه عمل إرهابي".

وأشار إسبر؛ إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

وتداولت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن الأمريكية التي تحقق في الحادث لم تعثر بعد على صلات بين الشمراني وتنظيمات إرهابية دولية، وتميل إلى فرضية أنه تصرف بمفرده.

وخلف الهجوم 4 قتلى بينهم الشمراني، إضافة إلى 8 مصابين.