جامع الموسى بمكة يعلن جاهزيته لاستقبال المصلين.. غداً

بعد تطبيقه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت إدارة جامع عبدالعزيز الموسى بحي الهجرة في مكة المكرمة، جاهزية الجامع لاستقبال المصلين، تزامناً مع إعادة فتح المساجد غداً الأحد، التاسع والعشرين من شوال لعام 1441هـ، حيث تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير والتباعد بين الصفوف.

ومن ضمن الجهود تركيب شاشات توعوية تعرض فيها النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا بأكثر من 10 لغات عالمية، وتركيب لوحات إرشادية وتوعوية، كما سيتم توزيع الكمامات وتوفير المعقمات لمرتادي الجامع.

وشارك في تطهير وتعقيم الجامع فريق تطوعي تابع لوحدة العمل التطوعي بجمعية الدعوة والإرشاد بأجياد، حيث بدأ العمل على تعقيم المسجد منذ أيام، وتم تجهيز الجامع بالكامل لاستقبال المصلين فجر الأحد.

يذكر أن جامع الموسى بمكة يُعد من أحدث المساجد من حيث الإنشاء، وتم إنشاؤه بتصميم عصري ويتكون من ثلاثة طوابق وبدروم، ويتسع لمئات المصلين، وكان سابقاً يسمى بجامع "حسين عرب"، وتم إعادة بنائه.