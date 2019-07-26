أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان

قدرتهم المادية محدودة ولا يستطيعون دفع تكاليف علاجها

ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.

وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.

وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.

يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .