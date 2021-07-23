شرطة جازان تضبط (80) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المسؤول عنه والحضور

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 08:51 PM

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المسؤول عنه والحضور

شرطة جازان تضبط (80) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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