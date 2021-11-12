"الاتحاد" يقترب من تجديد عقد "رومارينيو" لموسمين

ذكرت تقرير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتفقت مع البرازيلي رومارينيو دا سيلفا هداف الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين.

وكشفت التقارير أن رغبة الطرفين حسمت الاتفاق الرسمي على تجديد العقد، وذلك بعد العديد من الاجتماعات التي عقدها الجانبان للوصول إلى الاتفاق على التجديد، ولم يتبقّ إلا التوقيع الرسمي، حيث تنتظر إدارة الاتحاد وكيل اللاعب للإعلان رسمياً على العقد الجديد.

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 بعقد يمتد لموسمين قادمًا من الجزيرة الإماراتي وبعدها جددت الإدارة معه لموسمين آخرين، وسيكون هذا هو العقد الثالث له مع الفريق.

يُشار إلى أن البرازيلي رومارينيو أصبح الهداف التاريخي لمحترفي نادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجّل ثنائية في مرمى الفتح، ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 45 هدفاً، متجاوزاً مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.