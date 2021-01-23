قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

ليبلغ مجموع الصادرات الزراعية للمملكة 12500 طن خلال 32 يوماً

قالت قناة "السومرية" العراقية، إن العرق سيصدّر 5 آلاف طن من الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي؛ في تصريح له، إنه "تمّت الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية".

وتابع الخفاجي؛ أن "مجموع الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى السعودية بلغ 12500 طن خلال 32 يوماً".