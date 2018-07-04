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برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها "أسواق المستقبل"

كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين

أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.

ودعت كلية التقنية بمكة المكرمة المتدربين الراغبين بالتقديم عبر الرابط التالي: http://www.fae-crcc.com/