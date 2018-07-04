كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين

برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها "أسواق المستقبل"

أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.

ودعت كلية التقنية بمكة المكرمة المتدربين الراغبين بالتقديم عبر الرابط التالي: http://www.fae-crcc.com/

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04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439 12:02 AM

برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها "أسواق المستقبل"

كلية التقنية بمكة تعلن عن 7000 وظيفة لموسم الحج للمتدربين والخريجين

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أسفرت المباحثات بين كلية التقنية بمكة المكرمة ومجموعة شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم حج ١٤٣٩هـ عن موافقة الشركة لتقديم ٧٠٠٠ فرصة وظيفية لمتدربي وخريجي الكلية للعمل في قطار المشاعر، خلال موسم حج هذا العام، وذلك برواتب مغرية شريطة اجتياز المقابلة الشخصية التي أعدتها الشركة.

ودعت كلية التقنية بمكة المكرمة المتدربين الراغبين بالتقديم عبر الرابط التالي: http://www.fae-crcc.com/

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