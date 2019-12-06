بتوجيه أمين عسير.. أصغر متطوعة بفعاليات "يد بيد نرتقي" إلى التكريم

شكر أسرتها على ما زرعوه فيها من حب مساعدة الآخرين وقال: هذا ما يجب

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتكريم أصغر متطوعة؛ نظير مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي نظمته أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، عبر مبادرة "يد بيد نرتقي"، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني للخدمات الطبية.

وجاء هذا التوجيه نظير تفاعل الطفلة مع أعمال المبادرة التي انطلقت أمس؛ حيث تعدّ أصغر متطوعة شاركت في فعاليات اليوم العالمي للتطوع التي تنظمه الأمانة.

ونوّه "الحميدي" إلى أن مبادرة "يد بيد نرتقي"، التي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع؛ شهدت مشاركات كبيرة من جميع الفئات؛ ما يدعو للفخر، خصوصًا وأن أعمال المبادرة منذ انطلاقتها شهدت كثافة المشاركين فيها، وهذا دليل على ما يستشعره المجتمع من ضرورة المشاركة المجتمعية.

يُذكر أن أمين منطقة عسير قد قدم جزيل شكره لأسرة الطفلة نظير ما زرعوه لدى طفلتهم من حبّ مساعدة الآخرين ومشاركتهم، مشيرًا إلى أن هذا ما يجب أن نقوم به جميعًا لزرع ثقافة التطوع لدى أطفالنا.