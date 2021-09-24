أخضر الصالات "سيدات" يواجه مجدداً فريق زد أف كي زيمون الصربي

في ثالث مبارياته الودية خلال معسكر كرواتيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات"، غدًا السبت، مباراته التجريبية الثالثة في معسكره الإعدادي مدينة بوريتش الكرواتية، والذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" فريق زد أف كي زيمون الصربي في ثاني مباراة تجمع بينهما في معسكر أخضر السيدات في كرواتيا.

وكان أخضر كرة القدم الصالات للسيدات قد فاز أمس على فريق زد أف كي زيمون الصربي بسبعة أهداف مقابل خمسة.

يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" كانت قد غادرت السبت الماضي، إلى مدينة بوريتش الكرواتية، لإقامة معسكرٍ إعدادي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات - اللاعبات: "فرح جفري، أسرار الشيباني، لين المحمد، ريم العبدالله، الجوهرة السياري، سارة حمد، بسمة حسن، البندري مبارك، رغد مخيزن، نورة إبراهيم، هيفاء خالد، منيرة الحمدان، مباركة الصيعري، ليلى علي، لانا عبدالرزاق، فاطمة قاري، صبا توفيق، سارة خالد، دلال عبداللطيف، داليا عادل، تقية رشوان، تالة الغامدي، بيان صدقة.