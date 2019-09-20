"آل مغني": غضبوا مني بسبب هواتف "آيفون".. ولا أعرف من هو رئيس نادي النصر؟

وعدونا بـ"ريبيري".. ويريد إلغاء عقد مرابط وبيتروس

أكد سعد آل مغني العضو الذهبي في نادي النصر تفاجئه بالبيان الصحافي الذي أصدره مجلس إدارة النادي بحقه، وأن النادي ككيان لا يمس، وكذلك الرؤساء السابقون، وقال في حوار مع قناة العربية: "بداية المشكلة بيني وبينهم بدأت عندما تطرقوا إلى سعود السويلم في الاجتماعات المخفية".

وتابع: دائماً الحلافي يتطرق بالحديث على الرئيس السابق ويتهمه بأشياء غير صحيحة، وذلك في اجتماعنا معه بحضور أعضاء الشرف وإعلاميين، وذكرت له أن ما يقال خطير تجاه شخص حقق بطولة وتعاقد مع أفضل المحترفين وقلت له يجب أن لا يلقي الاتهامات في الخفاء، ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وكشف آل مغني أن سبب البيان يعود إلى تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، حثّ فيها الجماهير لحضور مباريات الفريق وأنه سيقوم بتقديم جوائز بإجراء عملية سحب على سيارة للحاضرين إلى جانب تقديم أجهزة جوال آيفون بعدها طلب مني أعضاء مجلس الجمهور الحضور للنادي وإلقاء كلمة في الاجتماع.

وأضاف: في اليوم التالي تواصل معي رئيس النادي، وأخبرني بأنه يشعر بالحزن لأنه جاء قبلي في لقاء أعضاء مجلس الجمهور، وأنه أعلن عن توفير ثلاثة هواتف "هواوي" للجماهير فقط، بينما أنا أعلنت عن 10 أجهزة جوال "آيفون"، فأخبرته بأنني سأقدم سيارتين للجماهير، واحدة باسمي والثانية باسمه، لأن الهدف واحد ومصلحتنا مشتركة بحصول النادي على 15 مليون في نهاية الموسم بسبب الحضور الجماهيري.

وأوضح أن عبدالرحمن الخلافي أخبرهم في اجتماع أن المدير التنفيذي بالنادي سابقاً أحمد البريكي لا يرضى بالحضور والتوقيع على محاضر الاستلام، وأن النادي عليه ديون قيمة تذاكر طيران ومستحقات للاعبين، وأنه رفع لهيئة الرياضة بإحضار البريكي بالقوة الجبرية، مما استدعاني للتغريد عن البريكي، ليكلمني بعدها، وطلبت منه إصدار بيان يتحدث فيه عن وضع النادي، وأن السبب في ذلك البريكي، ثم اتصل عليّ رئيس النادي صفوان السويكت، وقال عليك أن تعتذر مني، وطلبت منه إرسال صيغة الاعتذار الذي صدمتني صيغته ورفضت تقديم الاعتذار.

وأشار آل مغني أنه تم استدعاؤه للتحقيق في مقر النادي وقال: "هناك قابلني 15 شخصاً ينتمون لعائلة السويكت وأول مرة أشاهدهم بالنادي، والشخص الذي تواصل معي عرّف عن نفسه بأنه إبراهيم السويكت محامي النادي، وحين حضرت للنادي سألت إبراهيم عن وضعه بالنادي فأجاب بأنه متعاون مع النادي.

وأفاد: بعدها كتبت خطابًا للسويكت واعتذرت وتأسفت ووضعت الخطاب في النادي وسلمته للمحامي واتصلت برئيس النادي ولكنه لم يرد، وأرسلت له رسالة وأيضاً لم يرد بعدها تم إصدار البيان الصحفي من قبل إدارة النادي.

وأكد أنه لم يتلق استدعاءً من قبل هيئة الرياضة، وأن إدارة النادي أعادت له مليون ريال كانت قد استلفته منه قبل شهرين عن طريق عبدالرحمن الحلافي، لكي يفي بوعده بمنح اللاعبين مكافأة كونه يمر بضائقة مالية.

وبين أن اختلافه مع الإدارة الحالية يعود بأن ليس لديهم رؤية واضحة، في النهار الحلافي رئيس السويكت لأنه يعمل عنده في شركته الخاصة كمحامٍ، وفي الليل السويكت رئيس الحلافي في النادي، إلى الآن لا أعرف من رئيس النادي، وكلاهما لا يملكان شخصية قوية، والنادي لا يوجد به قائد، والدليل على ذلك بأن رئيس نادي الشباب أساء للنادي ولا يوجد رد، كما يحدث أيضاً بالكثير من البرامج ولم يرد عليها.

كما أن وعودهم كلها كذب، فعلى سبيل المثال الحلافي قبل الانتخابات قال سأتعاقد مع لاعبين، لكنه بعد الانتخابات قال لن يدعم سوى بـ٢ مليون ريال، حيث قال لنا أنا موقع مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري وسأجلب مدافعًا آسيويًا، وأخبرننا بأنه سيلغي عقد بيتروس وأحمد موسى وأمرابط في الفترة الشتوية، لأن المدرب لا يرغب بهم.

وأوضح العضو الذهبي أنه مستعد لدعم النادي في حال وجود خطة واضحة من الإدارة، وأن عضويته معلقة لمدة أسبوعين.

وكان نادي النصر أصدر يوم الثلاثاء الماضي بيانًا صحفيًا أدان فيه سعد آل مغني، وذلك بسبب تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قام خلالها برمي اتهامات وصفها النادي بالخطيرة.

وأكد الإعلامي بتال القوس في نهاية حديثه مع سعد آل مغني بأنه تم الاتصال بإدارة النصر وعبدالرحمن الحلافي لكنه اعتذر عن الرد خلال البرنامج، وقال رفعنا قضية ضد سعد آل مغني وسنكتفي بالقضاء.