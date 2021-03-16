بالصور.. انطلاق تمرين "عين الصقر ١" في اليونان بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية

بدأ بعدة طلعات مشتركة

انطلقت اليوم من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان فعاليات تمرين "عين الصقر ١".

بدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكيه السعوديه “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و"ميراج-٢٠٠٠" و"فانتوم ف-٤) في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعــد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

مشيرًا إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناءً على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .

وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائيًا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.