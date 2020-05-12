العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة

والده يقدم شكره لـ"سبق" ويشيد بتكاتف الجميع

عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"سبق" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.