الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 12 أردنيًا قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينًا في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1058 حالة.