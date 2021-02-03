مخالفة تدابير "كورونا" تغلق 3 منشآت تجارية بمكة وتضبط عاملين

لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم ضبط عاملين لعدم الالتزام بتدابير كورونا.