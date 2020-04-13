ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا

قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

فيروس كورونا الجديد

3

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 04:42 PM

الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 303

قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020