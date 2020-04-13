ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.
فيروس كورونا الجديد
الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا
قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.