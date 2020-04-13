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الإصابات زادت من 964 إلى 26551 مصابًا

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة

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قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.