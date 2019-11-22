عائلة "ريان الحازمي" تجدِّد مناشدتها البحث عن ابنها المختفي منذ 4 أشهر

شوهد في الحرم واختفى مرة أخرى

تجدَّد الأمل لأسرة ريان الحازمي بعد وصول معلومة لهم، تفيدهم بأنه تمت مشاهدته في الحرم المكي، يقوم بدفع العربات؛ ليبادروا بالبحث عنه إلا أنه اختفى مرة أخرى بعد اختفائه منذ 4 أشهر.

وجددت أسرة "الحازمي" مناشدتها البحث عن ابنها بعد أن فقدت أخباره مرة أخرى، وأكمل قرابة أربعة أشهر.

والمففقود - بحسب ما قال والده - يبلغ قرابة 31 عامًا، وخرج من المنزل مدعيًا ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وانقطعت أخباره عنهم.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول التي باشرت البلاغ، وعُثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة - جدة، وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يُفقد منها أي شيء.

وناشد مَن يملك أية معلومات عن ابنه أن يتقدم لأقرب جهة أمنية، أو يتواصل معه على الرقم 0532101252.