المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 09:44 AM

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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