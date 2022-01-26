"إتقـان العقارية" تحدّد موعد المزاد العلني لجواهر المدينة المنوّرة.. 5 منتجات لمنتجع وفنادق وأراضٍ متعددة الاستثمار

"الرشيد": ميزة المنتجات وقوعها بمنطقة المدينة المنوّرة وجهة الاستثمار بعيد المدى وذات العوائد المالية الكبيرة

حدّدت شركة إتقان العقارية موعد مزاد جواهر المدينة المنوّرة العلني لبيع 5 منتجات عقارية؛ ثلاثة مشاريع فنادق وقطعتَي أرض مميزتين بمنطقة المدينة المنوّرة، وذلك في الساعة الرابعة عصر يوم الخميس 9/ 7/ 1443هـ، الموافق 10/ 2/ 2022م بقاعة طيبة بفندق لي مريديان المدينة، حيث تعد المنتجات العقارية فرصة كبيرة للمستثمرين في طيبة الطيبة وجهة الاستثمار الطويلة المدى عالميًّا.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدّق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ (500.000) ريال عن كل عقار، مشيرًا إلى أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمَن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ويسترجع الشيك في حال عدم رسو المزاد على المتقدم مباشرة، فيما يكون السعي بنسبة (2.5%) على المشتري، ويحرّر بشيك مستقل من قِبل المشتري.

وأضاف "الرشيد" أن حضور المزايدين سيكون مباشرة بفروع الشركة بمدينتَي جدة والرياض، كما هيّأت الشركة كل الوسائل لمشاركة المزايدين عن بُعد عبر برنامج "ZOOM" في إطار حرص الشركة على تمكين المستثمرين من المشاركة بالمزاد عبر التقنيات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وبيّن "الرشيد" أن المنتجات العقارية الخمسة، هي: منتجع لؤلؤة ينبع الذي يقع على مساحة تُقدر بأكثر من 51 ألف متر ويحوي 244 جناحًا متوسطًا و36 جناحًا ملكيًّا ومطاعم وقاعات وناديًا صحيًّا وشاليهات خاصة يتوسط مدينة ينبع البحر وارتباطه بالطرق الرئيسة وقربه من مركز التسوّق ووسط المدينة.

وأشار "الرشيد" إلى أن المنتج الثاني هو فندق برج البستان طيبة، من أشهر فنادق المدينة المنوّرة يقع في المنطقة المركزية ويبعد عن الحرم دقيقتين سيرًا على الأقدام ويتكون من برج 15 دورًا ويحوي 170 وحدة سكنية ومحال تجارية و4 مصاعد، ما يجعله وجهة الاستثمار المثالية التي لا يخسر من اقتنصها.

أما المنتج الثالث فهو فندق أرجوان الذهبي ويقع في المنطقة المركزية ويبعد عن الحرم النبوي خمس دقائق سيرًا على الأقدام ويتألف من 14 دورًا وثلاث واجهات تمنحه إطلالة خلابة ويحوي 300 وحدة سكنية و8 محال تجارية و6 مصاعد ومواقف سيارات نموذجية، ويتميز بطرازه المعماري الحديث.

وبيّن "الرشيد" أن المنتجين الرابع والخامس هما وقطعتَا أرض الدائري الثاني والثالث وتتميزان بموقعيهما المتميزين وتعدد قنوات الاستثمار فيهما وقربهما من المناطق الحيوية والخدمات اللوجستية وتعدد استخدامهما ما بين سكني وتجاري وإمكانية الإقامة عليهما بمشاريع بوليفار ومراكز وأبراج تجارية.

ونوّه "الرشيد" بأن منطقة المدينة المنوّرة تعد وجهة استثمارية قوية بما تمتلك من مقومات من أهمها شرف المكان وندرة المعروض من المنتجات العقارية ولاسيما في المنطقة المركزية التي يقصدها ملايين الزوار على مدار العام، مؤكدًا أن المملكة وبفضل رؤية 2030 فتحت الآفاق أمام الزوار، ما يشكل دعمًا كبيرًا لقطاع الاستثمار العقاري بمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ وجهة السياحة الدينية.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، في ختام تصريحه، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتجات العقارية المميزة بطيبة الطيبة في حال وجود أي استفسارات، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.