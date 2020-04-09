شفاء 6 حالات من فيروس "كورونا" في ليبيا

الحالات المتعافية إلى 8 من أصل 21 مؤكدة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في ليبيا ليصل إلى 6 حالات، في حين لم تُسجّل أي إصابة جديدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم أمس 19 عينة للكشف عنها وكانت كل النتائج سالبة، مؤكداً أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.

وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض "كورونا" المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 10:27 AM

الحالات المتعافية إلى 8 من أصل 21 مؤكدة

شفاء 6 حالات من فيروس "كورونا" في ليبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في ليبيا ليصل إلى 6 حالات، في حين لم تُسجّل أي إصابة جديدة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم أمس 19 عينة للكشف عنها وكانت كل النتائج سالبة، مؤكداً أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.

وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض "كورونا" المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.

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ليبيا فيروس كورونا الجديد

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