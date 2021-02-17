الباطن يواصل صحوته.. ويكسب أبها بثنائية

في الجولة 19 من الدوري

واصل الباطن صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.

افتتح الضيوف التسجيل أولاً عن طريق هدافه الأنغولي فابيو ابرو بعد أن تابع عرضية يوسف جبلي برأسه داخل الشباك عند الدقيقة (26).

وتمكن أبها من تعديل النتيجة عبر المحترف السويدي كارلوس ستراندبيرج مستغلاً تمريرة طولية أخطأ دفاع الباطن إبعادها لتصل إليه داخل منطقة الجزاء ليراوغ الحارس ويضعها في الشباك (39) .

واستهل الباطن الشوط الثاني ببداية قوية ومن أول هجمة فعلية سجل راكان الشملان الهدف الثاني بعد أن انطلق من الجانب الأيسر ليتوغل داخل منطقة الجزاء مقدماً فاصلاً مهاريّاً قبل أن يسدد كرة أرضية رائعة على يمين حارس المرمى عانقت الشباك عند الدقيقة (50).