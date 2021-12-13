"التويجري": أرقام الميزانية تؤكد حرص الحكومة على دعم التنمية والاقتصاد

أكد أنها تبرهن على الاهتمام بدعم الإصلاحات بمختلف القطاعات التنموية

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م)، تؤكد حرص حكومة المملكة على دعم التنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات فـي مختلف القطاعات التنموية، وفق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ورفع التهنئـة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئـيس مجلـس إدارة صندوق التنمية الوطني؛ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م).

وأشار "التويجري" إلى اهتمام حكومة المملكة بالإنفاق على المشروعات الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومشروعات التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًّا في قطاع التنمية من خلال صندوق التنمية الوطني.

وبيّن أن أولويات الحكومة، والصناديق والبنوك التنموية هي تحقيق مستهدفات رؤيـة المملكة 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والتنموية؛ لزيادة فرص التوظيف للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال.