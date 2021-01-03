شاهد.. إزالة 65 حظيرة عشوائية بمكة ومصادرة ماشية وتسليمها لـ"الذبح"

فيما أكّدت "بلدية العمرة الفرعية" أنه لا تهاون في الأنظمة داعية الجميع إلى الإبلاغ

أزالت وكالة البلديات، ممثلةً ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات المختصة، حظائر أغنام مخالفة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 65 حظيرة عشوائية مخالفة، وتمّت مصادرة مجموعة من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتمّت إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "قدح"؛ إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكداً أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.