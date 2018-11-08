"التلجراف البريطانية" عن السعودية: لديهم "مناطق مذهلة" تُشعرهم بالفخر

أظهر التقرير تنوع الجغرافيا وثراء الثقافة وروعة الطبيعة لدى مناطق عديدة

أثار التقرير الإخباري الذي نشرته صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، كثيراً من ردود الفعل لدى قرائها؛ وخاصة الذين لا يعرفون شيئاً عن جمال الطبيعة في السعودية.

وبيّنت الصحيفة في التقرير تنوع الجغرافيا، وثراء الثقافة، وروعة الطبيعة لدى مناطق عديدة في السعودية، التي تشعرهم حتماً بالفخر والاعتزاز.. ومن بين مناطق عديدة اختارت الصحيفة باقة قالت إنها تستحق الزيارة بكل تأكيد.

العلا

هي المدينة النبطية الخالدة، كما أنها جزء من طريق البخور القديم، وهناك آثار ساحرة تروي تاريخاً من الثراء الحضاري؛ منها مدائن صالح الحجرية، ومتحف العلا، ومحطة القطار القديمة، ومدينة الأسد، وحالياً أُغلقت المنطقة لتطويرها.

الطائف

تشكل مدينة الطائف لوحة من المناظر الجبلية الخلابة، ويمكن إلقاء نظرة بانورامية على هذه المناظر بتلفريك الطائف، وهي فرصة لا تفوت لالتقاط صور فريدة.

جدة

جدة مدينة سعودية معروفة في سائر أنحاء العالم، ومن معالمها السياحية التي تلاقي إقبالاً واسعاً من الزوار: سوق العلوي، وشارع قابل، والكثير من المعالم الأخرى.

جزيرة فرسان

قبالة ساحل جازان توجد جزر فرسان أرخبيل في البحر الأحمر؛ حيث الحياة البحرية أقرب إلى الخيال، وخاصة الشعب المرجانية البديعة، والاستمتاع بالشواطئ المذهلة والمياه الصافية والحياة البحرية.

جولات مذهلة

تنفذ بعض الوكالات جولات تتيح للسائح الاستمتاع بمعالم جدة أو استشكاف أبها ذات التلفريك الرائع وزيارة أسواق الفضة.

الرياض والقصور

وأما العاصمة الرياض؛ فيمكن قضاء وقت رائع في زيارة شواهد تاريخية كبرى على تاريخ السعودية الثري، بالإضافة إلى المتحف الوطني وقصور غاية في الروعة مفتوحة للزوار.