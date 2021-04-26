صحيفة "برتغالية" .. "الهلال" ينافس "الشباب" على محترفه "فابيو مارتينيز"

زعمت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في براغا البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب فابيو مارتينيز محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة "tvi24” أن إدارة الشباب بدأت التحرك لشراء عقد اللاعب الذي كان معارا للفريق الموسم الرياضي الحالي .

وزادت الصحيفة أن المفاوضات بشأن الصفقة بين الشباب والنادي البرتغالي تتراوح قيمتها ما بين 6 : 8 ملايين يورو .

وتابعت الصحيفة أن رئيس براغا يحلم بإنهاء الصفقة نظير مبلغ 10 ملايين يورو وأن هناك عدة أندية تتنافس لضم اللاعب من قطر وتركيا بالإضافة للهلال السعودي .