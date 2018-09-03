بعد 48701 جولة .. "العمل" تضبط 1640 مخالفة توطين للاتصالات

نُفذت منذ بداية 2018 حتى 11 أغسطس في جميع مناطق المملكة

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 48701 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 حتى 11 أغسطس، أسفرت عن التزام 46595 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2106 منشآت.

وأشار، إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2088 مخالفة، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1640 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 448 مخالفة.

ودعا أبا الخيل؛ عملاء الوزارة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات؛ يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.. ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.