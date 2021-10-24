"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين

قال إن استخدام الطاقة المتجددة في الرياض سيرتفع إلى 50%

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أنه سيتم إطلاق العديد من المشاريع خلال الاشهر المقبلة، مفيدًا بأن مشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سوف يساهم في تخفيض الحرارة بالعاصمة إلى معدل درجتين مئويتين، وهذا بدوره سيقلل من استخدام الكهرباء.

وأشار إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في الرياض سيرتفع إلى 50%.

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وأكد "الرشيد" لقناة العربية‬⁩ أنه سيتم العمل على استخدام كل الموارد الطبيعية في المدينة وإعادة تدويرها.

وأضاف: "نشجع سكان الرياض على المشاركة في تشجير المدينة بأنفسهم".

‏⁧‫وعن دور مشروع الرياض الخضراء في تخفيض درجة الحرارة أضاف "الرشيد": "يجب أن نقلص اليوم من استخدام الكهرباء، ومشروع الرياض الخضراء سيقلل من درجات الحرارة بحوالي درجتين مئويتين، وهذا يعني أن استخدام المكيفات والتكييف سوف يقل".

وأضاف أن وجود عدد من المشاريع البيئية والحدائق سيشجّعنا ويدفعنا للخروج من المنازل مع أولادنا وأسرنا وأصدقائنا، وهذا أيضًا يقلل من استخدام الكهرباء فهي مجموعة من الحلول وليست حلًّا واحدًا.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة ⁧‫الرياض‬⁩: "دراستنا تتوقّع أن مشروع النقل العام سيخفض عدد الرحلات الفردية".

وكشف "الرشيد" أن عدد مستخدمي النقل العام في العاصمة الرياض سيرتفع من 5% إلى 20%، لافتًا إلى أن مشروع النقل العام سيكون مناسبًا للكثير من فئات المجتمع.

وتابع: "نتطلع أن تصبح الرياض مدينة السيارات الكهربائية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 30% من السيارات ستكون من الطاقة الكهربائية.