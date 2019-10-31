زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الفلبين

تَسَبّب في اهتزاز عدد من المباني

ضَرَب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم، متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 09:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:11 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه الأحدث قريبًا من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

ولم تَرِد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 08:30 AM

تَسَبّب في اهتزاز عدد من المباني

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الفلبين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مانيلا

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ضَرَب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم، متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 09:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:11 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه الأحدث قريبًا من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

ولم تَرِد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

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