محافظ العارضة يؤدي الصلاة على الشهيد "الحريصي" وينقل تعازي القيادة لذويه

استشهد وهو يؤدي مهامه دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده في الحد الجنوبي

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر اليوم الصلاة على الشهيد الرقيب عبدالرحمن عبدالله حريصي والذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات ويؤدي مهامه دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده في الحد الجنوبي.

ونقل "بن منيخر " تعازي القيادة الرشيدة حفظهم الله لذوي الشهيد داعياً الله له بالرحمة والمغفرة وحضر الصلاة بالحميره شمال المحافظة جمع من المواطنين ومسؤولي الجهات الجهات الحكومية.

فيما عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن هذا الوطن ومقدراته والدفاع عن حدوده.